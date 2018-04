O 4º BPM (Batalhão da Polícia Militar), registou, durante o final de semana, um assalto no Centro de Picos. Um trio roubou um casal na Rua Marcos Parente, próximo a Clisam (Clínica de Saúde da Mulher), por volta de 01h41min, do último sábado (21).

De acordo com informações do Tenente, George Sanches, o assalto aconteceu no momento que as vítimas, Moacir Moreira da Silva Júnior e Luiza Maria Leite Rodrigues, chegavam em casa. O casal foi abordado por dois homens magros, de estatura baixa, enquanto uma mulher aguardava pela dupla em uma motocileta Honda Pop 100.

“Eles entraram no jardim da casa e roubaram das vítimas dois aparelhos [de telefone] celulares, documentos das vítimas, dois cartões de bancos e dois de créditos, além de um cartão de ticket refeição e alimentação, e uma quantia de R$ 30 reais em dinheiro”, relatou o Oficial do 4º BPM.

Depois do assalto a dupla empreendeu fuga, em direção ao bairro Boa Vista, com a mulher que dava apoio em uma moto.

Segundo as vítimas, a acusada tinha uma tatuagem na perna.

O 4º Batalhão da Polícia Militar não informou se os acusados estavam armados.

Uma guarnição da polícia militar esteve no local, realizou diligências, mas não conseguiu localizar o trio.

Fonte: Portal o Povo

A notícia Casal é assaltado na Rua Marcos Parente em Picos apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.





