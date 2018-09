Por volta das 22h de quinta-feira (13/09), um casal foi vítima de disparos de arma de fogo na rua Dr. Zilmar Duarte Vieira, no bairro Parque José Estevão, na cidade de Parnaíba.

De acordo com informações de populares, um homem que já foi identificado pela polícia invadiu a residência da vítima e efetuou vários disparos. A arma utilizada no crime foi uma espingarda.

O homem identificado como Messias da Silva Pereira, de 33 anos, foi atingido e socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Já a mulher, que foi identificada como Terezinha Cristina, de 30 anos, também foi atingida com um tiro e ferida com um golpe de faca no momento em que tentava livrar o marido da morte.

O casal foi encaminhado para o hospital Dirceu Arcoverde e não correm risco de morte.

Fonte: Com informações do Click Parnaíba

O post Casal é baleado durante tentativa de execução no Piauí apareceu primeiro em PIAUI EM FOCO.