Casal é preso após assaltar lanchonete em Francisco Santos

Um homem e uma mulher, de nomes não divulgados, foram presos pela Polícia Militar após assaltarem uma lanchonete na noite deste domingo (24), por volta das 23h30min. O fato ocorreu no município de Francisco Santos, na região de Picos. De acordo com o capitão Elias, da Polícia Militar do município…