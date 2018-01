Casal é preso por furto de celulares durante show em Campo Grande do Piauí

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Durante a festa de aniversário de 24 anos de emancipação politica do município Campo Grande do Piauí, um casal foi preso por furto de celulares pela Polícia Militar. Com eles foram encontrados cinco dispositivos móveis.

O casal, identificado por Carlos André e Maria Gorete foi preso pelo Grupamento da Polícia Militar (GPM) de Campo Grande do Piauí, sob o comando do cabo R. Silva, depois de uma operação montada após o registro de um grande número de furtos de aparelhos celulares durante o evento. A dupla foi flagrada pela polícia quando praticavam o ato.

Na delegacia, o casal confessou que fazia parte de uma quadrilha e que vieram à Campo Grande com a finalidade de roubar celulares para depois revendê-los. Carlos André e Maria Gorete contaram que na hora do flagrante outros dois integrantes da mesma quadrilha já haviam voltado em um carro modelo Palio com sentido a cidade de Picos.

O Cabo R. Silva disse que quadrilha é especializada em roubo de celulares em eventos e a suspeitas é de que, com os outros integrantes, foram furtados mais de 20 aparelhos. “Chegamos até o casal depois da ocorrência de um relevante número de registros de furtos de celulares, a gente fez um desempenho em pontos estratégicos e a polícia os flagrou tomando celulares das pessoas durante a festa”, contou.







(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

FOnte: CGNotícias