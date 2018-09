Casal fica gravemente ferido em colisão de automóvel e motocicleta no Piauí

Um casal ficou gravemente ferido em consequência de uma colisão envolvendo uma motocicleta de modelo Honda 160 de placa PIX 5352, com um automóvel Hb20 de placa PIN 2646, na Avenida Miguel Rosa, especificamente no cruzamento com a rua Magalhães Filho, no centro de Teresina.

O cabo Pereira, do 1º Batalhão da Polícia Militar, informou que a motocicleta era conduzida por José Francisco de Oliveira que estava com uma mulher no banco do carona. José Francisco é um militar do 25º Batalhão de Caçadores e, segundo informações, estava vindo de um bar momentos antes do acidente.

A mulher que não foi identificada ficou inconsciente e os dois foram levados pela ambulância do corpo de bombeiros para atendimento médico no Hospital de Urgência de Teresina (HUT).

O coronel Nixon Frota, declarou que uma equipe foi enviada para acompanhar o estado de saúde do militar.

O cabo Pereira informou ainda que o condutor da moto invadiu o sinal fechado e colidiu com o veículo às 6 horas da manhã desta sexta-feira (21). O Hb20 ficou avariado na lateral do lado do motorista e a porta ficou bastante amassada. Nem a condutora e nem os passageiros do veículo ficaram feridos.

Os Policiais Militares da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (CIPTRAN) foram fazer a perícia cerca de 7h55 no trecho do acidente. No local foi registrado um intenso congestionamento.

