Casos de abuso sexual aumentam em Picos; abusadores seriam familiares das vítimas

Os casos de abuso sexual que tem como vítimas crianças e adolescentes continuam aumentando na cidade de Picos. A informação foi confirmada pelo presidente do Conselho Tutelar, Raimundo Nonato, que destacou que os números são praticamente o dobro do registrado durante todo o ano de 2017.

No mês de setembro, pelo menos dois casos já estão sendo acompanhados pelo órgão. As estatísticas ainda revelam outro fator preocupante: os abusadores são pessoas próximas das vítimas, possuindo ainda grau de parentesco.

“Está existindo um crescimento alarmante em relação aos casos de abuso sexual. O que mais nos deixa tristes é que os abusadores são parentes, tios, primos, irmãos. Aumentou demais e estamos procurando meios para trabalhar isso. A conscientização é feita, mas muitas vezes a própria família fica acobertando”, afirmou o presidente do Conselho Tutelar, Raimundo Nonato.

Em se tratando da punição para os abusadores, Raimundo Nonato comenta que ainda existe uma morosidade quanto ao desfecho dos casos.

“Está demorando muito para que essas pessoas que praticam esses crimes serem punidas. Essa punição envolvendo o estupro de menores e adolescentes tem que ser mais rápida , infelizmente a demanda é grande e são poucos policiais para realizarem a investigação. Mas depois de chegar no fórum, os envolvidos sempre são presos”, frisou.

O Conselho Tutelar orienta as famílias que acompanhem as crianças e tenham atenção dobrada com as pessoas que participam do convívio com as mesmas.