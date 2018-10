Celulares entram no horário de verão antecipadamente e confundem usuários

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Usuários das redes sociais relataram no início da madrugada deste domingo (21) que os horários de seus celulares e computadores “pularam” automaticamente de meia-noite para uma hora da manhã, como se fosse o início do horário de verão no Brasil.

Por decisão do governo, o horário de verão começa apenas no dia 4 de novembro e não em outubro como em anos anteriores.

A alteração automática provocou confusão e gerou dúvidas entre as pessoas que não tinham certeza sobre o início do horário de verão.

“Por favor, alguém pode me informar que horas são?”, perguntou um usuário do Twitter no início da madrugada. “Não estou entendendo nada”, escreveu outra pessoa. “Se ninguém me falasse, eu nem ia perceber que já é horário de verão”, confundiu-se uma internauta.

No Twitter, os termos “horário de verão” e “que horas são” ficaram entre os dez primeiros assuntos durante a madrugada.

Há uma semana, uma falha provocou o ativamente do horário de verão em celulares da operadora TIM. A empresa pediu desculpas a seus clientes.

De acordo com os relatos na madrugada deste domingo, desta vez o problema afetou celulares de várias operadoras e sistemas operacionais, em diversas partes do país, além de computadores.

O anúncio de que o horário de verão começa no dia 4 de novembro foi feito pelo governo na segunda-feira (15). Foi um recuo de decisão anterior, quando o governo havia acatado pedido do Ministério da Educação para adiar em duas semanas o início, por causa do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

Normalmente, o programa começa em outubro, mas houve postergação para que a data não coincidisse com o segundo turno das eleições, no próximo dia 28.

Até o momento não foram divulgadas explicações para o erro desta madrugada.

É a segunda confusão em uma semana. Na segunda-feira 15, alguns aparelhos com sistema iOS, da Apple, se adiantaram e acordaram seus donos uma hora mais cedo. O erro ocorreu de domingo (14) para segunda (15). Foi exatamente no dia 14 de outubro que o horário de verão começou no ano

passado.

A notícia Celulares entram no horário de verão antecipadamente e confundem usuários apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.