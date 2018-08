Centenas de pessoas participam da 10ª Caminhada Religiosa do Povoado Torrões

Centenas de pessoas participaram nesse domingo (26), da 10ª edição da Caminhada Religiosa do Povoado Torrões. O evento antecede os festejos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro da comunidade.

A caminhada teve início por volta das 6h30 na Avenida Severo Eulálio. Os fiéis percorrem 7 km, passando pelo bairro Aroeiras do Matadouro e o povoado Tapera, chegando até à Igreja de Torrões.

Com auxílio de um “paredão”, os fieis liderados pelo pároco da Paroquia de Nossa Senhora dos Remédios, Padre Francisco Pereira Borges (Chiquinho), e a organização do evento, entoaram cânticos durante todo o trajeto.

A renda adquirida, através das venda das camisas, será revestida em serviços na igreja.

Segundo a organizadora da caminhada, Jesus Gonçalves Nunes, a caminhada superou as expectativas da organização. “Foi muito gratificante, vendemos todos os kits e teve muita dedicação. Como sempre fizemos uma caminhada a custo zero para a nossa igreja e só temos que agradecer a toda comunidade de modo geral”, disse.

Jesus comemorou o número expressivo de pessoas na caminhada. Segundo ela, a cada ano aparecem pessoas novas para participar do evento. “A caminhada só vem crescendo a cada ano”, completou.

Festejos

Festejos

Os festejos de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro iniciam nessa quinta-feira (30) com os terços, ofícios e novenários. No dia 8 de setembro será realizada a missa campal na igreja.





































































