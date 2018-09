Chá de abacaxi, pra deixar a barriga chapada: é diurético e emagrece

O abacaxi pode ser um grande aliado na dieta. Rico em vitamina C, betacaroteno, vitaminas do complexo B e minerais como cálcio, manganês, potássio, ferro e fibras, que são importantes para uma vida saudável, a fruta contém também uma poderosa enzima, chamada bromelina.

Além do seu beneficio no controle do colesterol, por ser rico em fibras solúveis, com apenas 40 calorias por copo, ele evita a retenção de líquidos, afina a cinturinha e ainda ajuda para o bom funcionamento do intestino.

Se a bebida for preparada com outros ingredientes, o efeito pode ser ainda melhor. Pode se unir o abacaxi com gengibre ou canela, que são alimentos termogênicos, que vão auxiliar na perda de peso, potencializando os resultados.

Receita

Ingredientes

Casca de um abacaxi

1 litro de água

1 canela em pau

6 folhas de hortelã

Adoçante a gosto (dê preferência aos compostos de sucralose ou estévia)

Modo de preparo

-Deixe ferver a casca do abacaxi na água por aproximadamente dez minutos.

-Após, desligue o fogo e acrescente as folhas de hortelã para dar sabor.

-Tampe e deixe por mais cinco minutos descansando.

-Depois disso, basta bater no liquidificador, coar e adoçar a seu gosto, mexendo com a canela.

-A opção de servi-lo também gelado no verão.

Quem não pode tomar o chá de casca de abacaxi?

Devido a acidez da fruta a indicação é que pessoas com problemas estomacais não tomem.

Há ainda a dica de quem tiver problemas para dormir não tome o chá a noite. O abacaxi é termogênico e isso pode alterar o sono, em especial se você tomar em menos de um antes de dormir, prefira sempre o turno da tarde.

* Nota: As informações e sugestões contidas neste artigo têm caráter meramente informativo. Elas não substituem o aconselhamento e acompanhamentos de médicos, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física e outros especialistas.

