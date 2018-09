Chacina em Francisco Santos completa dois anos sem solução

A espera é longa para quem aguarda por justiça e os últimos 2 anos têm sido assim para o senhor Antônio Raimundo da Silva, que teve sua esposa, Maria Tereza Ferreira Filha Silva e dois filhos Fernando Color da Silva, Sivaldo Antônio da Silva e do primo Anildo Apolinário da Silva mortos em uma chacina ocorrida no dia 26 de setembro de 2016 em Belo Monte, município de Francisco Santos. Todos foram executados com tiros na cabeça.

De acordo com relatos do senhor Antônio, no dia da chacina ele tinha saído para um comício e sua esposa, os dois filhos e o primo preferiram ficar em casa, quando ele retornou, por volta das 22h, encontrou os quatro mortos.

“Você imaginar uma pessoa vir na casa de um cidadão tirar a vida de quatro pessoas, aonde eu não estava, talvez se eu estivesse até eu estivesse sido assassinado, mas como Deus enviou um anjo para que eu saísse de casa. Quando eu cheguei em casa estavam todos mortos a bala”, disse.

Segundo Antônio, até o momento ninguém foi preso e na época que aconteceu o crime, os laudos periciais que eram para terem sido liberados de 15 a 30 dias, levou seis meses para ficarem prontos, causando uma indignação na família, que pede por justiça e esclarecimentos do motivo dos crimes. “Eu acredito que já usaram de má fé, eu cobrava, cobrava, vinha com minha família no 3ª distrito e cobrava”, resumiu.

O familiar das vítimas cobra das autoridades agilidade para elucidar o caso e que a polícia não deixe impune quem cometeu os assassinatos. “Estamos sofrendo, sabendo que enquanto não tem nenhum meliante preso, estamos clamando justiça, correndo risco, porque se não tem nenhum preso, a família está correndo risco de vida”, relatou.

