Churrasco de ‘Virada de Ano’ termina em morte na zona rural de Jacobina do Piauí

Um churrasco de ‘Virada de Ano’ terminou com uma morte na comunidade Pedra Branca, zona rural do município de Jacobina do Piauí. A tragédia ocorreu por volta das 3h desta segunda-feira, 01 de janeiro, e teve como vítima o Sr. Xixico, figura bastante conhecido no município.

De acordo com informações preliminares, o principal suspeito de matar a vítima com uma facada no peito foi identificada apenas como Joaquim Surdo, da comunidade Pedra Branca.

A vítima foi socorrida ainda com vida, mas não resistiu ao ferimento e morreu antes de chegar ao Hospital de Paulistana. Xixico deixa a esposa e três filhos.

Ainda segundo informações, após praticar o crime, o suspeito fugiu para um matagal nas proximidades do ocorrido, sendo preso posteriormente e encaminhado para a Delegacia de Paulistana.







