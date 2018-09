Ciclista morre após ser atropelado por caminhão em Picos

Um acidente ocorrido ao meio-dia desta segunda-feira (24) matou o ciclista Luis Pereira da Silva, 53 anos, mais conhecido como “Luisão”, no Km-315, BR-316, no bairro Conduru, no município de Picos.

Segundo informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o ciclista tombou e, em seguida, foi atropelado por um caminhão.

“A bicicleta teria tombado ao tentar sobrepor o meio fio saindo da pista central para a pista lateral quando o ciclista caiu sobre a faixa de rolamento da pista lateral no momento em que passava um caminhão que veio atropelar a vítima”, afirmou o inspetor da 4ª delegacia da PRF, inspetor Jorge Madeira.

Luís Pereira sda Silva era funileiro, residia no bairro Pedrinhas e segundo a PRF estava voltando do trabalho para sua residência.

A PRF informou que o condutor do caminhão não fugiu do local do acidente e acionou os órgãos competentes para atendimento da ocorrência.

Picos 40 Graus

