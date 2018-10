O presidente nacional do Progressistas, Senador Ciro Nogueira Filho, vai reunir a cúpula do partido ás 9hrs desta terça-feira (09) em Brasilia, para definir o apoio da sigla na disputa presidencial. ao GP1, Ciro evitou fazer análises mais comprometedoras já que deixou claro que essa decisão será tomada com todos os membros progressistas.

“Ás 9h vamos decidir isso”, falou Ciro à nossa reportagem. Apesar da prudência do senador existe uma tendência forte no seio nacional do Progressistas de caminhar ao lado de Jair Messias Bolsonaro (PSL) que vai disputar a presidência da República com Fernando Haddad (PT) no próximo dia 28 de outubro. A decisão da maioria do partido deverá ser seguida por Ciro Nogueira e seus principais líderes.

Posição do Piauí

Alheio a tendência nacional, no Piauí, Fernando Haddad saiu na frente na preferência da maioria dos piauienses. No estado o petista conquistou mais de 63% dos votos válidos contra 18% de Bolsonaro.

Fonte: GP1

O post Ciro Nogueira reúne progressistas para definir apoio presidencial apareceu primeiro em PIAUI EM FOCO.