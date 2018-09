Ciro vai a 27%, Wilson 26% em nova pesquisa ao Senado

A pesquisa do Instituto Opinar – divulgada nesta terça-feira (18) – mostra uma reviravolta nas intenções de voto para o Senado Federal no estado.

Pelos números, o senador Ciro Nogueira (Progressistas) aparece com 27,3% dos votos, ultrapassando o ex-governador Wilson Martins (PSB) que fica em segundo com 26,5% na preferência do eleitorado.

Os candidatos que mais cresceram foram Ciro Nogueira – que tinha 16% e subiu para 27% nas intenções de voto e Marcelo Castro – que tinha 8% e foi para 15%. O ex-governador Wilson Martins também cresceu cinco pontos – passando de 21% para 26%.

A pesquisa entrevistou 1.082 eleitores no estado entre os dias 13 a 16 de setembro.

A margem de erro é de 2,97% para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PI-02809/2018 (cargos governador, senador, deputado estadual e federal) e BR-06496/2018 (cargo presidente).

Foram entrevistados eleitores em 59 municípios. Entre os entrevistados, 54% disseram que não sabem ou não quiseram responder a pesquisa.

Fonte: Cidade Verde

