Cliente tem carro roubado enquanto abastecia em posto na zona Norte

Um mulher que estava abastecendo em um posto de gasolina na Avenida Santos Dumont, zona Norte da Teresina, teve o carro roubado na tarde dessa terça-feira (11). As câmeras de segurança do estabelecimento registraram toda a ação.

Nas imagens, é possível ver que três assaltantes, com aparência de adolescentes, chegam caminhando ao posto e abordam a cliente, dois deles empunhando armas contra a vítima e outra mulher que estava no banco carona. As duas saem rapidamente do carro, um HB20, eles entram no veículo e arrancam se evandindo.

O coordenador geral da Polinter, delegado Luciano Alcântara, informou nesta quarta-feira (12) que um dos suspeitos, um adolescente de 16 anos, foi localizado e ouvido na sede da Polinter, na zona Sul. O menor, de acordo com Luciano, agiu de maneira mais violenta durante o roubo e foi reconhecido pela vítima.

Luciano Alcântara também contou que a chave do carro foi encontrada na casa do menor e que o veículo foi encontrado abandonado hoje no Conjunto Sigefredo Pacheco, na zona Leste. A partir disso, o suspeito acabou sendo localizado pela polícia.

“Mas ele não confessou o crime, mesmo a chave tendo sido encontrada na casa dele. Ele não falou absolutamente nada durante o depoimento”, falou Luciano Alcântara.

Os outros dois suspeitos ainda não foram identificados, segundo o delegado, mas as buscas e a investigação continua.

