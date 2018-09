Cochilo ao volante pode ter provocado acidente entre Corolla e caminhão na BR 316

Para a equipe da 4ª Delegacia da PRF (Polícia Rodoviária de Picos), que atendeu a ocorrência e para o motorista do caminhão que se envolveu no acidente com um Toyota Corolla, de Placa da cidade de Picos, a colisão frontal pode ter sido causada por um cochilo ao volante do condutor do Corolla.

O acidente aconteceu na BR 316, na altura do Povoado Mirolândia, no trecho antes da descida da Ladeira de Fátima do Piauí, por volta das 15h00min desta terça-feira (18), após o carro de passeio, que se deslocava no sentido Teresina/ Picos, invadir a pista contrária e dar de frente com o Volkswagen ¾ Baú que seguia no sentido contrário.

Com o impacto da colisão a frente do Corolla ficou completamente destruída e o motorista do carro de luxo, identificado como sendo o comerciante, Nicanor Gabriel da Silva, de 76 anos, ficou preso as ferragens, enquanto o caminhão tombou na lateral da rodovia, mas o casal que estava veiculo de cargas saiu ileso do acidente.

Diante do tamanho da gravidade da batida, os agentes da 4ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal acionaram a Unidade do Corpo de Bombeiros para retirar o idoso das ferragens do carro e o SAMU para socorrer a vítima.

Após um resgate, que durou em torno de uma hora, o comerciante picoense foi encaminhado consciente para a Emergência do Hospital Regional Justino Luz, com politraumatismo, além de um corte profundo na cabeça.

Fonte: O Povo

