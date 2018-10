Colégio São Lucas promove 1º Encontro de Influência Cientifica de Picos

O Colégio São Lucas promoveu durante os dias 9 e 10 de outubro o Primeiro Encontro de Influência Cientifica de Picos. O evento foi realizado no auditório do CEPROSP e contou com uma participação expressiva de estudantes da cidade.

Intitulado de Influen-Science, o encontro contou com a realização de palestras sobre engenharia de materiais; perícia criminal; física nuclear e a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear.

Os palestrantes que participaram do evento foram: Professor Dr. Haroldo Reis; professor Dr. Jussiê Soares; perito Wagner Pereira e o professor Dr. Rodolpho Leite.

Segundo o organizador do evento, o professor Brendon Barros, o principal objetivo do encontro foi mostrar para as pessoas a visão ampla da aplicação da ciência em várias áreas. “O evento veio para mostrar que tem outras áreas envolvidas na ciência, exatamente para fugir um pouco da sala de aula”, disse.





































