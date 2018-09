Colégio São Lucas promove blitz ecológica para conscientizar população

Com o objetivo de conscientizar a população a adotarem práticas sustentáveis que visem a preservação e conservação do meio ambiente, o Colégio São Lucas promoveu de 19 a 21 de setembro uma blitz ecológica. A atividade foi realizada em frente a instituição de ensino, no Centro da cidade de Picos e na Avenida Severo Eulálio.

Durante a blitz ecológica, os alunos do colégio entregaram mudas e panfletagem aos condutores de veículos, com dicas e cuidados sobre o meio ambiente e o trânsito.

Além da conscientização sobre o meio ambiente, a blitz teve o objetivo também de alertar a sociedade sobre os perigos no trânsito.











































