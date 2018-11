Colégio São Lucas realiza revisão final para o Enem 2018

O Colégio São Lucas realizou nessa quinta (1º) e sexta-feira (2) uma revisão de preparação final para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. As aulas foram realizadas no auditório da Associação Comercial de Picos e contou com uma participação expressiva de estudantes.

Durante as aulas, foram revisados conteúdos nas áreas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, que serão aplicados nas provas de domingo (4).

Na quinta-feira, os professores que ministraram as aulas foram: Rubens Leal (História Geral); Rodrigo Leal (Geografia Geral); Ana Paula (Gramática); Fellyp Gabriel (Literatura) e Silvelena Pinheiro (Redação).

Já na sexta, foram: Marcos Antônio (Filosofia e Sociologia); Kassio Gomes (Linguagens); Rubens Leal (História do Brasil); Geraldo Júnior (Interpretação de Texto); Hélcio Aguiar (Gramática) e Rodrigo Leal (Geografia do Brasil).

Segundo o coordenador do Ensino Médio, Evando Oliveira, a revisão foi à culminância de toda uma preparação realizada durante o ano. “A carga horária do Colégio São Lucas é bem diferenciada. Em janeiro iniciamos a preparação e nesses dois dias realizamos essas aulas para revisar as questões que o Enem gosta de cobrar nas provas”, disse.

Evando frisou também que o Colégio São Lucas tem uma equipe de professores mais qualificada da região. “Além da nossa equipe qualificada, complementamos algumas disciplinas, como é o caso do professor Hélcio de Teresina na parte da Gramática, que é um grande nome do Piauí. Temos também o professor Kassio Gomes, que veio fazer essa participação especial para enriquecer ainda mais a nossa revisão”, pontuou.

O professor Rubens Leal destacou a preparação do aluno nessa reta final para ter um bom desempenho na prova. “Agora é relaxar, passar um olhar superficial sobre alguns conteúdos que ainda estejam para serem amarrados e ter uma boa noite de sono”, explicou.

Em relação ao dia da prova, o professor afirmou que é necessário ter controle emocional e administrar bem o tempo. “A minha dica é que se comece pelas questões pelas quais você tenha mais afinidade para que você vá ganhando ritmo na prova e não se canse mentalmente”, orientou.

