Colisão entre carro e caminhão-tanque deixa homem morto na BR-316

Na noite desta segunda-feira (10/09), por volta das 20h, um grave acidente do tipo colisão lateral causou a morte de uma pessoa no Km 36 da BR-316, entre os municípios de Demerval Lobão e Lagoa do Piauí. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolveu um veículo Gran Siena, com placa da cidade de Francinópolis e uma Scania.

Segundo a PRF, o veículo Siena por motivos ainda não explicados, colidiu na lateral do caminhão e com o impacto, acabou saindo da pista. O motorista identificado como Humberto Moura Santos ficou ferido gravemente e foi encaminhado para o Hospital de Urgência de Teresina em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), já o passageiro João Alves dos Santos, veio a óbito ainda no local.

O motorista do caminhão tanque identificado pelas iniciais F.A da L.R, saiu ileso da colisão. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada para auxiliar no trânsito.

(Crédito: PRF-PI)

