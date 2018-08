Com 59,59%, Wellington Dias venceria no 1º turno

O governador Wellington Dias(PT), candidato à reeleição, lidera a disputa pelo Governo do Estado com 37,99% das intenções de voto estimuladas, 12,22 pontos percentuais a mais que a soma de todos os outros candidatos ao governo, o que garantiria vitória no primeiro turno. Sua vantagem sobre a soma de todos os adversários é superior ao percentual do segundo colocado na pesquisa, o deputado estadual Doutor Pessoa, candidato do Solidariedade, que tem 9,94%.

A pesquisa do Instituto Amostragem, encomendada pela Grupo Meio Norte de Comunicação, foi realizada entre os 11 a 14 de agosto, com 1.137 eleitores de 47 municípios, revela e revela ainda que o deputado estadual Luciano Nunes, candidato do PSDB, tem 7,65% das intenções de voto estimuladas e; o candidato do Podemos, senador Elmano Férrer, tem 4,46% das intenções de voto estimuladas.

O candidato do PSC ao Governo do Estado, Valter Alencar aparece com 1,32% das intenções de voto estimuladas; o candidato do PSL, Fábio Sérvio, tem 0,79%; a candidata do PSOL, Sueli Rodrigues tem 0,53%; as candidatas do PSTU, Luciane Santos; e do PCO, Lourdes Melo, estão empatadas, com 0,35% das intenções de voto estimuladas cada uma e o candidato da DC ao Governo do Estado, Romualdo Seno, tem 0,18% as intenções de voto estimuladas.

Os eleitores que não sabem ou não querem opinar estão em 19,79% e os que querem votar em branco ou nulos representam 16,45%.

A pesquisa do Instituto Amostragem foi realizada em todas 15 microrregiões do Piauí, definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e em 47 municípios (IBGE) – Baixo Parnaíba Piauiense (Esperantina, Barras, Piripiri e Joca Marques); Litoral Piauiense (Piracuruca, Luís Correia e Parnaíba); Teresina (Teresina, União e José de Freitas); Campo Maior (Sigefredo Pacheco, Capitão de Campos , Alto Longá e Campo Maior); Médio Parnaíba Piauiense (Regeneração, Amarante e Água Branca); Valença do Piauí (Inhuma, Elesbão Veloso e Valença do Piauí); Alto Parnaíba Piauiense (Baixa Grande do Ribeiro), Bertonília (Landri Sales e Bertolínia); Floriano (Guadalupe, Itaueira e Floriano); Alto Médio Gurgueia (Monte Alegre do Piauí e Bom Jesus); São Raimundo Nonato (Canto do Buriti, São Raimundo Nonato, Anísio de Abreu e Dom Inocêncio; Chapadas do Extremo Sul Piauiense (Avelino Lopes e Corrente); Picos (Picos, Oeiras, São José do Piauí e Geminiano); Pio IX (Francisco Santos e Pio IX) e; Alto Médio Canindé (Itainópolis, Simplício Mendes, Fronteiras, Isaías Coelho, Marcolândia, Paulistana e São João do Piauí).

A margem de erro da pesquisa do Instituto Amostragem é de 2,85% para mais ou para menos e com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada com o número PI-07562/2018, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no dia 13 de agosto de 2018.

Wellington tem 59,59% dos votos válidos

A pesquisa do Instituto Amostragem para o Grupo Meio Norte de Comunicação revela que o governador Wellington Dias, candidato a reeleição pelo PT, tem 59,59% das intenções de voto considerando apenas os votos válidos.

O presidente do Instituto Amostragem, João Batista Teles, explica que os votos válidos excluem os eleitores indecisos e ou que querem votar em branco ou nulo.

Doutor Pessoa (Solidariedade) aparece em segundo com 15,59% dos votos válidos; seguido por Luciano Nunes (PSDB), que tem 12% dos votos válidos e por Elmano Férrer (Podemos), que tem 7,31% dos votos válidos.

Valter Alencar (PSC) tem 2,07% dos votos válidos; Fábio Sérvio (PSL) conquista 1,24% dos votos válidos; Sueli Rodrigues (PSOL) tem 0,83% dos votos válidos; as candidatas do PSTU, Luciane Santos, e do PCO, Lourdes Melo, estão empatadas, cada uma, com 0,55% dos votos válidos e; Romualdo Seno (SC) tem 0,28% dos votos válidos. (E.R.)

Espontânea: Wellington tem 17,5%; Luciano 3,52%

A pesquisa do Instituto Amostragem para o Governo do Estado realizada para o Grupo Meio Norte de Comunicação aponta que o governador Wellington Dias (PT) lidera a disputa ao Governo do Estado nas intenções de voto espontâneas com 17,5%; seguido por Luciano Nunes (PSDB), com 3,52%; depois aparece Doutor Pessoa (Solidariedade), com 2,55% das intenções de voto espontâneas; por Elmano Férrer (Podemos), que tem 0,62% das intenções de voto espontâneas.

Valter Alencar (PSC) tem 0,18% e, empatados, com 0,09% das intenções de voto espontâneas, estão Fábio Sérvio (PSL), Sueli Rodrigues (PSOL) e Luciane Santos (PSTU). Os outros candidatos ao Governo do Estado não pontuaram na pesquisa de intenções de voto espontâneas.

Apenas de não serem candidatos ao Governo do Estado, pontuaram com intenções de voto espontâneas para governador do Piauí o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, com 0,44%; o candidato do PSB ao Senado, Wilson Martins com 0,18%; e, empatados, com 0,09% das intenções de voto espontâneas, estão o ex-prefeito de Teresina Sílvio Mendes (Progressistas); o prefeito de Teresina, Firmino Filho (PSDB); o senador Ciro Nogueira, candidato à reeleição pelo Progressistas; o prefeito de Parnaíba, Mão Santa (Solidariedade) e; o candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes.

Na pesquisa de intenções de voto espontâneas, os eleitores que não sabem ou não querem opinar estão em 60,33% e os que querem votar em branco ou nulos representam 13,98%.

O presidente do Instituto Amostragem, estatístico João Batista Teles, informou que na pesquisa de intenções de voto espontâneas, os entrevistadores não apresentam os nomes dos candidatos aos eleitores entrevistados. (E.R.)

Wellington lidera em todas as microrregiões

O governador Wellington Dias lidera na disputa pela reeleição ao Governo do Estado em todas as microrregiões do Piauí, conforme a pesquisa de intenções de voto estimuladas realizada pelo Instituto Amostragem, por encomenda do Grupo Meio Norte de Comunicação.

Na microrregião do Baixo Parnaíba Piauiense (Esperantina, Barras, Piripiri e Joca Marques), Wellington Dias tem 40,98% das intenções de voto estimuladas, seguido de Luciano Nunes, que tem 12,30%; por Elmano Férrer, que tem 5,74%; por Doutor Pessoa, com 4,92%; por Luciane Santos, com 2,46%; por Sueli Rodrigues e Valter Alencar, empatados com 1,64% e; por Romualdo Seno, com 0,82%. Os outros candidatos não pontuaram na microrregião.

LITORAL – Na microrregião do Litoral Piauiense (Piracuruca, Luís Correia e Parnaíba), Wellington Dias tem 28,70%; seguido Elmano Férrer, com 9,26%; por Doutor Pessoa, com 8,33%; por Luciano Nunes, que tem 5,56%; por Valter Alencar, com 3,70%; por Fábio Sérvio, com 2,78%; por Romualdo Seno e Lourdes Melo, empatados, cada, com 0,93%.

Os outros candidatos não pontuaram na microrregião.

TERESINA – Na microrregião de Teresina (Teresina, União e José de Freitas), Wellington Dias tem 33,13%, seguido de Doutor Pessoa, que 18,10%; por Luciano Nunes e Elmano Férrer, empatados, cada, com 6,44%; por Valter Alencar, com 1,84%; por Fábio Sérvio, com 0,61% e; empatadas com, cada, 0,31% das intenções de voto estimuladas as candidatas Luciane Santos, Sueli Rodrigues e Lourdes Melo. Os outros candidatos não pontuaram na microrregião.

CAMPO MAIOR – Na microrregião de Campo Maior (Sigefredo Pacheco, Capitão de Campos , Alto Longá e Campo Maior ), Wellington tem 26,51%, seguido de Doutor Pessoa, com 12,05%; Luciano Nunes, que tem 8,43%; por Elmano Férrer, Valter Alencar e Fábio Sérvio, empatados, cada, com 1,20%. Os outros candidatos não pontuaram na microrregião.

MÉDIO PARNAÍBA – Na microrregião do Médio Parnaíba Piauiense (Regeneração, Amarante e Água Branca), Wellington Dias tem 41,07%; seguido de Doutor Pessoa, com 8,93%; por Luciano Nunes, com 5,36% e; por Elmano Férrer e Fábio Sérvio, empatados, cada, com 1,79%. Os outros candidatos não pontuaram na microrregião.

VALENÇA – Na microrregião de Valença do Piauí (Inhuma, Elesbão Veloso e Valença do Piauí ), Wellington Dias tem 28,26%; seguido de Doutor Pessoa, com 15,22%; por Luciano Nunes, com 6,52% e; por Elmano Férrer, com 2,17%. Os outros candidatos não pontuaram na microrregião.

ALTO PARNAÍVA – Na microrregião do Alto Parnaíba Piauiense (Baixa Grande do Ribeiro); Wellington Dias tem 50%; seguido de Elmano Férrer, com 18,75%; por Luciano Nunes, com 12,50% e; por Doutor Pessoa, com 6,25%. Os outros candidatos não pontuaram na microrregião.

BERTOLÍNIA – Na microrregião de Bertolínia (Landri Sales e Bertolínia), Wellington Dias tem 66,67% e Luciano Nunes tem 5,56%. Os outros candidatos não pontuaram na microrregião.

FLORIANO – Na microrregião de Floriano (Guadalupe, Itaueira e Floriano); Wellington Dias tem 37,50%; seguido de Luciano Nunes, com 14,58%; de Elmano Férrer, com 10,42% e; de Doutor Pessoa, com 2,08%. Os outros candidatos não pontuaram na microrregião.

ALTO MÉDIO PARNAÍBA – Na microrregião do Alto Médio Gurgueia (Monte Alegre do Piauí e Bom Jesus); Wellington Dias tem 34,38%, seguido de Luciano Nunes, com 12,50% e; de Doutor Pessoa, com 6,25%. Os outros candidatos não pontuaram na microrregião.

Na microrregião de São Raimundo Nonato (Canto do Buriti, São Raimundo Nonato, Anísio de Abreu e Dom Inocêncio), Wellington Dias tem 59,18%, seguido de Luciano Nunes e Doutor Pessoa, empatados, cada, com 6,12% e; Fábio Sérvio, com 2,04%. Os outros candidatos não pontuaram na microrregião.

EXTRAMO SUL – Na microrregião de Chapadas do Extremo Sul Piauiense (Avelino Lopes e Corrente), Wellington Dias tem 56,67%; seguido de Doutor Pessoa, com 10%; de Elmano Férrer e Fábio Sérvio, empatados, cada, com 3,33%. Os outros candidatos não pontuaram na microrregião.

PICOS – Na microrregião de Picos (Picos, Oeiras, São José do Piauí e Geminiano); Wellington Dias tem 47,30%; seguido de Luciano Nunes, com 10,81%; de Elmano Férrer, com 2,70% e; empatados, cada, com 1,35% das intenções de voto estimuladas, Sueli Rodrigues e Valter Alencar. Os outros candidatos não pontuaram na microrregião.

PIO IX – Na microrregião de Pio IX (Francisco Santos e Pio IX), Wellington Dias tem 34,78%; Luciano Nunes tem 8,70%; Doutor Pessoa e Valter Alencar estão empatados, cada, com 4,35%. Os outros candidatos não foram pontuados.

ALTO MÉDIO CANINDÉ – Na microrregião de Alto Médio Canindé (Itainópolis, Simplício Mendes, Fronteiras, Isaías Coelho, Marcolândia, Paulistana, e São João do Piauí), Wellington Dias tem 44,34%; Luciano Nunes tem 5,66%; Sueli Rodrigues tem 1,89% e; empatados, com 0,94% das intenções de voto estão Elmano Férrer e Lourdes Melo. (E.R.)

FICHA TÉCNICA

A pesquisa do Instituto Amostragem, encomendada pelo Grupo Meio Norte de Comunicação, foi realizada nos dias 11 a 14 de agosto, com 1.137 eleitores, distribuídos em todas 15 microrregiões do Piauí, e tem margem de erro de 2,85% para mais ou para menos com registro no TSE sob o número PI-07562/2018.

