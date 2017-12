Com duas armas, bandido assalta loja de motos em Picos

Dois indivíduos ainda não identificados, assaltaram uma loja de motos no bairro Bomba na cidade de Picos, sudeste do estado do Piauí. A ação aconteceu nessa sexta-feira (22), por volta das 16 horas. Segundo informações do capitão Elias da Polícia Militar de Picos, eles subtraíram duas motocicletas, três celulares e…