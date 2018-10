Com site fora do ar, Detran prorroga licenciamentos

O Detran-PI prorrogou a data limite para pagamento da taxa de licenciamento para veículos com placas de final 0. O prazo se encerraria nesta terça-feira (31), mas o site do órgão está fora do ar.

“A Agência de Tecnologia do Piauí (ATI), que dá suporte a vários órgãos do estado, sofreu um curto circuito no domingo. Os equipamentos foram danificados e estão sendo retificados. Neste sentido, estamos aguardando e tão logo sejam restabelecidos os sistemas, nós voltaremos a operar, assegurando aos usuários que não haverá prejuízo com relação ao pagamento de multas por atraso neste período”, explica Arão Lobão, diretor geral do Departamento de Transito do Piauí (DETRAN-PI).

A prorrogação não vale para todas as taxas. O Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores Terrestres (IPVA) e multas (órgão autuador) continuam com o mesmo vencimento.

Para efetuar o pagamento do IPVA, o usuário deve se direcionar ao site da Secretaria da Fazenda (acesse aqui). Já para o pagamento de multas ao órgão autuador.

“A emissão do IPVA está disponibilizada no site da Fazenda, as multas deverão ser acessadas nos órgãos autuadores e o seguro obrigatório não sofrerá acréscimo e e poderá ser pago quando retornar o sistema”, explica Lobão.

A falha no sistema impossibilita também a emissão de qualquer documento no Detran-PI. A orientação é não procurar o órgão enquanto persistir o problema. A previsão é que o sistema volte operar em até 72h.

