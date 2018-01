Comandante da PM de Picos diz que acusado de tráfico na cidade anda em carro blindado

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

O Comandante do 4º BPM (Batalhão da Polícia Militar), divulgou uma informação que mostra que o poderio do tráfico de drogas está cada vez maior na cidade de Picos.

Segundo o Tenente-coronel, Edwaldo Viana, a PM tem a informação de que um suspeito de tráfico, que reside no município, anda em um carro blindado.

A informação foi dada em entrevista ao vivo a Grande FM, na tarde da última sexta-feira (12).

“Aqui tem um, eu vou deixar aqui o aviso, aqui tem um, eu já avisei, ele está andado em um carro blindado, para vocês verem o nível que chegou a coisa, carro blindado”, informou o Comandante do 4º BPM.

“Nós estamos de olho nele, ele sabe e nós vamos pegá-lo. Mas Comandante por que não pegou ainda? Porque existe toda uma burocracia na Lei, a Lei ampara, tem de ter mandado de busca e apreensão”, completou Edwaldo Viana.

Blindagem

No Brasil, o Exército é quem controla o uso de proteções balísticas. As principais exigências para se blindar um veículo são: Certificado de Registro no Exército também para os proprietários e a proibição do reparo de vidros blindados, que sofrem a chamada “delaminação” depois de alguns anos.

Conforme sites que tratam sobre o assunto, a blindagem de um sedã custa entre R$ 45 e R$ 50 mil reais, já a de um utilitário esportivo fica entre R$ 48 e R$ 53 mil reais, além do valor do carro.







(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Portal O Povo