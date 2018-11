Comparecimento do Enem no Piauí foi de 81,5%, o maior do Brasil

Em entrevista coletiva em Brasília, o ministro da Educação, Rossieli Soares, e a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Maria Inês Fini, informaram que o comparecimento dos candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) no Piauí foi de 81,5%, o maior do Brasil, que foi de 75,1%.

No Piauí, estavam inscritos no Enem 119.379 candidatos e 97.294 compareceram da primeira prova, sobre Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas, realizada no domingo.

De acordo com Maria Inês Fini, foi o maior comparecimento nos últimos anos ao Enem. No Piauí, os candidatos que se evadiram da prova ficaram em 22.085, 18,5% do total.

O ministro Rossieli Soares acredita que o aumento do comparecimento foi pelo fato dos candidatos não serem eliminados e podem fazer a nova prova do Enem, marcada para domingo.

(Crédito: Nilson Klava, GloboNews) Fonte: Meio Norte

