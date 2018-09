Concurso Banco do Nordeste inicia inscrições na segunda (24)

Iniciam na segunda-feira, dia 24 de setembro, as inscrições do Concurso do Banco do Nordeste(BNB), um dos mais esperados em 2018, com a oferta de 700 vagas, sendo 8 imediatas e 692 para cadastro reserva. De acordo com o Edital, disponível logo abaixo, são 200 vagas para nível superior, Especialista Técnico – Analista de Sistemas e 500 para nível médio, Analista Bancário.

As provas

Os candidatos poderão realizar as provas em cidades de todos os Estados do Nordeste, além de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Brasília.No Piauí, as provas serão aplicadas nas cidades de Teresina, Parnaíba e Floriano. O Banco do Nordeste possui hoje 292 agências e é o maior banco de desenvolvimento regional da América Latina.

As provas objetivas, a prova discursiva, a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam com deficiência e o procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros serão realizados nas cidades de Maceió/AL, Vitória/ES, Recife/PE, São Paulo/SP, Salvador/BA, João Pessoa/PB, Teresina/PI, Fortaleza/CE, São Luís/MA, Natal/RN, Brasília/DF, Belo Horizonte/MG, Aracaju/SE, Barreiras/BA, Vitória da Conquista/BA, Montes Claros/MG, Petrolina/PE, Feira de Santana/BA, Juazeiro do Norte/CE, Teófilo Otoni/MG, Floriano/PI, Irecê/BA, Sobral/CE, Campina Grande/PB, Parnaíba/PI, Itabuna/BA, Linhares/ES, Patos/PB, Mossoró/RN, Juazeiro/BA, Caxias/MA, Caruaru/PE, Teixeira de Freitas/BA, Imperatriz/MA e Garanhuns/PE.

Retificação

O Edital foi retificado e uma das mudanças foi a inclusão do estado do Maranhão. A alteração nos Estados de lotação das funções, na qual estão distribuídas agora entre Ceará; Alagoas; Bahia; Espírito Santo; Maranhão; Minas Gerais; Paraíba; Pernambuco;

As inscrições

As inscrições para o Concurso do Banco do Nordeste serão no site do CEBRASPE www.cespe.unb.br/concursos/banco_do_nordeste_18 entre 10 horas do dia 24 de setembro e 18 horas do dia 15 de outubro de 2018, observado o horário oficial de Brasília. O valor da taxa de inscrição é de: R$ 59,00 para o cargo de nível médio; R$ 67,00 para o cargo de nível superior.

Nível Superior (200 vagas)

A quatro vagas imediatas disponíveis e as 196 destinadas ao cadastro de reserva são para o cargo de Especialista Técnico – Qualificador: Analista de Sistema.

O requisito necessário é: diploma de curso de graduação de nível superior em Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia da Informação, Informática, Sistemas de Informações, Tecnologia da Informação, Processamento de Dados, Segurança da Informação ou Tecnologia em Telemática ou diploma de conclusão de graduação de nível superior em qualquer área de formação, acrescido de diploma/certificado de pós-graduação na área de Informática e (ou) na área de Segurança da Informação, com carga mínima de 360 horas/aula.

Os Especialistas contratados terão remuneração de R$ 3.705,88, acrescido de 1/3 de gratificação mensal, no valor de R$ 1.235,29, totalizando R$ 4.941,17. A jornada será de 30 horas semanais.

Nível Médio (500 vagas)

Além das quatro vagas imediatas, haverá um cadastro com 496 candidatos classificados. O cargo em disputa é o de Analista Bancário 1, cujo requisito essencial é o ensino médio médio completo.

A remuneração para os Analistas de nível médio será de R$ 2.854,68 (vencimento inicial de R$ 1.942,22, acrescido do valor de R$ 198,79 e da gratificação de 1/3 de R$ 713,67). Também cumprirão 30 horas semanais de trabalho.

Concurso BNB

Os candidatos contratados pelo BNB estarão subordinados à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e ainda terão direito a benefícios como: auxílio-refeição; auxílio Cesta Alimentação; 13ª Cesta Alimentação; auxílio-creche; seguro de vida em grupo; direitos previstos na CLT; possibilidade de participação em plano de previdência complementar, de forma contributiva; e oportunidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Edital Concurso BNB

Edital nº 1 – Abertura

Edital nº 2 – Republicação do Anexo I do Edital nº 1

Fonte: Portal Meio Norte

A notícia Concurso Banco do Nordeste inicia inscrições na segunda (24) apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.