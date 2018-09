Concurso do Banco do Nordeste abre inscrições com vagas no Piauí

Foram abertas, nesta segunda-feira (24), as inscrições no concurso do Banco do Nordeste (BNB), com vagas na Piauí. No total, o concurso oferece oito vagas mais cadastro de reserva. Os aprovados podem ser lotados em até 16 cidades do estado. A remuneração vai de R$ 2.854,68, no cargo de analista bancário a R$ 4.941,17, no cargo de analista de sistemas.

De acordo com o edital, são quatro vagas para analista de sistema e quatro para analista bancário, sendo duas para pessoa com deficiência. Caso aprovado, o candidato pode ser lotado, a exclusivo critério do Banco do Nordeste, nas cidades que contam com unidades operacionais e administrativas.

As cidades são Água Branca, Bom Jesus, Campo Maior, Corrente, Esperantina, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Picos, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Uruçuí, Valença do Piauí, Teresina.

As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de outubro, no site da organizadora. A taxa de inscrição custa R$ 59 para nível médio e R$ 67 para nível superior. As provas estão previstas para acontecer no dia 25 de novembro e vão acontecer em Teresina, Floriano e Parnaíba.

Concurso Banco do Nordeste 2018

Inscrição: 24 de setembro a 15 de outubro

Taxa: R$ 59 nível médio e R$ 67 nível superior

Vagas: 8

Data da prova: 25 de novembro

Fonte: G1 Piauí