Concurso do BNB tem vagas para Paulistana, Picos e mais 16 cidades do Piauí; salário até 4,9 mil

O Banco do Nordeste abriu concurso público para preencher 700 vagas em cargos de nível médio e superior. A remuneração vai de R$ 2.854,68 a R$ 4.941,17.

Das 700 vagas disponíveis (200 para nível superior e 500 para nível médio), oito são de preenchimento imediato e as demais serão preenchidas gradativamente com o Plano de Incentivo ao Desligamento (PID) dos empregados da instituição, a ser lançado pelo BNB ainda este ano e com outros desligamentos naturais.

No Piauí, as vagas são para 18 cidades: Água Branca, Bom Jesus, Campo Maior, Corrente, Esperantina, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Picos, Piracuruca, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Valença do Piauí, Teresina, União e Uruçuí.

O cargo que exige apenas nível médio é de analista bancário. O cargo que exige nível superior é de Especialista Técnico – Analista de Sistemas. É preciso estar formado em um desses cursos reconhecidos pelo MEC: Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia da Informação, Informática, Sistemas de Informações, Tecnologia da Informação, Processamento de Dados, Segurança da Informação, Tecnologia em Telemática; ou ter concluído qualquer outro curso superior de graduação, reconhecido pelo MEC, desde que tenha concluído também curso de pós-graduação (stricto ou lato sensu) na área de Informática e/ou Segurança da Informação, com carga horária mínima de 360 horas.

O concurso está sendo organizado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe UNB).

Clique aqui para ver o edital.

As inscrições vão de 24 de setembro a 15 de outubro deste ano. As provas poderão ser realizadas em cidades de todos os estados do Nordeste, além de Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Brasília. A taxa é de R$ 59 para nível médio e R$ 67 para nível superior.

Clique aqui para fazer a inscrição.

Fonte:CidadeVerde

