Condutor morre e 13 pessoas ficam feridas em acidente de ônibus que seguia para o Piauí

O condutor de um ônibus que tinha como destino a cidade de Parnaíba, no litoral do Piauí, morreu e 13 pessoas ficaram feridas em acidente envolvendo quatro veículos na BR-020, em Formosa, no entorno do Distrito Federal. Segundo a PRF, um caminhão e um veículo de passeio pararam para socorrer ocupantes da caminhonete que capotou anteriormente, quando o ônibus colidiu na traseira do caminhão.

Testemunhas relataram à corporação que o condutor do caminhão e os ocupantes do Fiat Uno, seguiam no sentido Vila Boa, quando pararam para socorrer um homem e uma mulher que estavam numa caminhonete que capotou momentos antes. O ônibus vinha logo atrás, colidiu contra a traseira do caminhão e empurrou o mesmo contra o carro do passeio.

(Crédito: Reprodução/Blog do Pessoa)

O ônibus tinha como destino a cidade de Parnaíba e estava com 46 passageiros e três funcionários. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer os feridos. Os ocupantes da caminhonete apresentavam escoriações na face e no braço. A passageira do Fiat Uno foi socorrida com uma contusão no tórax. As outras dez vítimas são do ônibus e apresentavam escoriações na face e lesões no nariz. Um das vítimas foi socorrida com fratura exposta na perna esquerda. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Municipal de Formosa e a Unidade de Pronto Atendimento do município.

O condutor do ônibus, de 46 anos, ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos. O Mais Goiás entrou em contato com a Trans Brasil, empresa que está identificada na pintura do ônibus. A Trans Brasil, contudo, afirmou que o veículo não faz parte de sua frota e que não está cadastrado em seu banco de seguros. Ainda destacou que irá verificar a situação sobre a utilização do adesivo da empresa no ônibus.