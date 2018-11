Conselho Regional de Medicina realiza interdição parcial na maior maternidade pública do Piauí

A direção da maternidade ainda não se posicionou sobre a interdição ética realizada pelo CRM-PI.

“A gente estava trabalhando para que isso fosse melhorado. Espero que a população entenda que tentamos todas as melhorias sem precisar chegar a esse ponto, mas não conseguimos, e tivemos que tomar essa providência que é mais drástica. Precisa ter impacto para que a gestão cumpra isso no prazo de 60 dias”, disse a presidente do Conselho no Piauí, Mírian Parente.

Para atender a demanda de baixo e médio risco, a presidente do CRM-PI explicou ter entrado em contato com as regulações municipal e estadual para que se preparem para o problema que deve gerar na assistência materno-infantil do estado. Com a determinação, eles serão encaminhados para maternidades municipais e o conselho espera desafogar o atendimento na maternidade, que está superlotado.

“O problema é que temos uma demanda maior do que deve ser. Quase 50% da demanda daqui são com pacientes de baixo e médio risco. O que a maternidade consegue de suprimentos e equipamentos, ela estar usando com pacientes que não são destinados a este tipo de atendimento. Precisamos desafogar esta situação para que a maternidade consiga atender normalmente os pacientes que de fato está referenciada, que são os de alto risco”, destacou.

No relatório entregue a direção da maternidade, o CRM pontuou seis itens, entre eles: do atendimento para alta complexidade, melhoria predial, aquisição de material e medicamentos, pagamento dos funcionários terceirizados.