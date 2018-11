O consumo de peixe faz parte de uma dieta nutritiva, visto que esse alimento é rico em proteína, vitaminas e gordura saudável como o ômega-3, um potente antiinflamatório. Um estudo recente publicado no Journal of Internal Medicine com mais de 40.000 pessoas demonstrou que o maior consumo de peixe e de ômega-3 reduz a mortalidade.

Os resultados apontaram para uma redução em homens de 10% na mortalidade por doenças cardiovasculares, 6% por câncer, 20% por doença respiratória e 37% por doença hepática. No caso das mulheres a redução ficou em 8% na mortalidade geral, 10% por doenças cardiovasculares e 38% por doença de Alzheimer.

É importante ressaltar que esses resultados não se aplicaram ao peixe frito. Consumi-lo dessa forma pelos homens não teve impacto no risco de mortalidade, já para as mulheres, no entanto, o maior consumo deste aumentou o risco de mortalidade cardiovascular, por doença respiratória e geral.

Isto pode ter ocorrido pelo fato que fritá-lo produz gorduras trans, ruins para a saúde cardíaca e geral, o que pode potencialmente desfazer qualquer bom trabalho realizado pelo ômega-3. Portanto, o maior consumo de peixe, sem ser frito, pode ajudar a viver mais.

Fonte: Estadão Conteúdo

A notícia Consumir peixe com mais frequência pode ajudar a viver mais apareceu primeiro em PORTAL RIACHAONET – O Portal de notícias da macrorregião de Picos.