Contas de gestão do prefeito de Aroeiras do Itaim são julgadas irregulares

Acatando o parecer do Ministério Público de Contas, a Corte do TCE-PI julgou irregulares as contas do prefeito do município de Aroeiras do Itaim, Wesley Gonçalves de Deus, em sessão da Primeira Câmara ocorrida na terça-feira (13/11). Na ocasião, ficou determinada, ainda, a aplicação de multa equivalente a duas mil Unidades Fiscais de Referência do Piauí (UFR-PI) e a emissão de parecer pela reprovação das contas de governo.

Segundo a apuração de oito denúncias, o gestor encontra-se inadimplente perante a concessionária Eletrobras, configurando débito de mais de 17 (dezessete) mil reais. A análise das contas de gestão identificou, ainda, irregularidades na prestação de contas e no cadastramento de licitações, além de indícios de acumulação de cargos públicos.

O parecer ministerial da Procuradora Raíssa Rezende foi seguido pelo relator Kleber Eulálio e acatado por unanimidade na sessão. A denúncia também será apensada às contas de governo com emissão de parecer prévio recomendando a reprovação das mesmas devido a irregularidades na transparência dos gastos públicos referentes ao exercício financeiro de 2016.

Fonte: Portal Oito Meia

