Corpo de homem desaparecido é encontrado em decomposição no Piauí

O corpo de um homem morador da localidade Todos os Santos, município de São Pedro do Piauí, identificado apenas como Mainha, foi encontrado na tarde de quarta-feira (21), na localidade Saco, também zona rural do município.

O homem estava desaparecido desde o último dia 13 de novembro. Mainha era considerado bastante perigoso e muito temido na região onde morava, inclusive já respondeu pelo crime de homicídio. O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição. A Polícia Militar foi acionada.

De acordo com informações, Mainha saiu de casa no dia 13 de novembro em uma motocicleta, cujo transporte fora encontrado pouco dias depois ao desaparecimento nas proximidades da Lagoa da Baixa, em Agricolândia, com a parte traseira queimada. O Instituto de Medicina Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.

As suspeitas são de que o mesmo tenha sido assassinado.