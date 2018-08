Corpo de pescador é encontrado submerso na barragem de Caraíbas

Foi encontrado no início da tarde desta sexta-feira, 17, o corpo do pescador identificado por João Batista da Costa, de 58 anos, que havia desaparecido nas águas da barragem Dr. Hildo Diniz, na comunidade Caraíbas, zona rural do município de Massapê do Piauí.

O corpo estava submerso e foi encontrado por outro pescador, conhecido por Heleno de Quinô, que era amigo e costumava pescar junto à vítima.

Batista desapareceu na tarde de ontem, quinta-feira (16), enquanto nadava com o auxílio de uma câmara de ar de carro. Ele estaria indo fixar um instrumento de pesca, conhecido como enganche. O desaparecimento foi notado por outros pescadores que estavam no local. Apenas a câmara de ar foi encontrada boiando sobre a água.

Buscas foram realizadas desde a tarde de ontem, mas somente por volta das 13h40 de hoje o corpo foi encontrado, retirado da água pro populares e levado para a Unidade Básica de Saúde de Massapê do Piauí.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas quando chegou ao local, o corpo já havia sido removido.

