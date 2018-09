Corpo de professor é encontrado na Inhuma com sinais de espancamento

O corpo do homem identificado inicialmente por Dará foi encontrado na cidade de Inhuma na manhã deste domingo, 2 de setembro. Com visíveis sinais de violência, as primeira informações apontam que ele é irmão do agente da Polícia Civil Alcione, que trabalha em Valença.

Ainda segundo informações, além de ser espancado, ele teve seu carro roubado, um Fiat Uno. Ele era professor e morava sozinho.

Aguarde mais informações.

Fonte: V1