Criança de três anos é mantida refém pelo próprio pai por 9 horas no Piauí

Um garoto de três anos de idade foi feito refém pelo próprio pai na cidade de Piripiri, a 157 km de Teresina. A criança só foi liberada após 9 horas com a chegada do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope). O suspeito- identificado apenas como Edvaldo- teria discutido com a esposa porque queria dinheiro. Os…