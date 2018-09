Criativa premia profissionais e empresas com o prêmio ‘Marcas de Ouro 2018? em Belém do Piauí

Uma pesquisa de opinião pública realizada pela empresa Criativa Publicidade e Marketing apontou as empresas destaques no município de Belém do Piauí. Foram levados em consideração quesitos como o bom atendimento e a qualidade dos serviços prestados.

Os mais bem avaliados receberam o prêmio publicitário “Marcas de Ouro 2018”, em que a solenidade de entrega da placa personalizada foi realizada na noite desta sexta-feira, 21, na Câmara Municipal.

Na ocasião, o consultor Ewerton Marques, de Petrolina-PE, ministrou uma palestra sobre empreendedorismomarketing. E após a entrega das placas foi, conduzido pelo diretor da Criativa Publicidade e Marketing, Bibiano Silva, foi ofertado um coquetel para os presentes.

A Criativa Publicidade e Marketing, com sede na cidade de Paulistana atua em mais de 40 cidades do Piauí e do Pernambuco.

Veja as empresas premiadas:

Melhor vereador-Bernardino Carvalho

Melhor gesseiro-Luis do Gesso

Melhor pizzaria-Nova Massa

Melhor loja de celular-D´Lar Center.Com

Melhor oficina para motos- Moto Peças Zé Miudo

Melhor salão de beleza-Visual Israel

Melhor mercadinho-Mercadinho Dias

Melhor Lanchonete-Nova Massa

Melhor portal de notícias- Portal Cidades na Net

