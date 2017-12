Criminosos fazem reféns e roubam agência dos Correios no interior do Piauí

Um grupo de criminosos roubou a agência dos Correios no município de Elesbão Veloso, Sul do Piauí, na madrugada desta quinta-feira (14). De acordo com a polícia, pessoas que estavam próximas ao local viraram reféns durante a ação dos bandidos. Segundo a Polícia Civil, o crime aconteceu por volta das 2h da manhã, quando oito homens…