Culto marca posse do novo pastor da Igreja Assembleia de Deus de Missões de Alegrete do Piauí

O município de Alegrete do Piauí acaba de receber um novo pastor para conduzir os trabalhos e os fiéis da igreja evangélica Assembleia de Deus de Missões. A posse foi marcada por um culto solene, com o intuito de oficializar o novo representante da igreja, o pastor Reginaldo Augusto.

O culto aconteceu no último sábado (18), às 19:00 horas, no Templo Central, Bairro Belo Vale. O novo pastor assumiu a vaga do antigo representante o Pastor Antônio Manoel. Na oportunidade o evento contou com a presença, além de fiéis, de outros pastores e algumas autoridades políticas do município de Alegrete.

O Pastor Jaime Agripino responsável por coordenar os pastores da região de Fronteiras, conduziu a cerimônia de posse e finalizou empossando o novo pastor que irás conduzir os trabalhos da igreja Assembleia de Deus de Missões de Alegrete.

“Estou muito contente, pois vejo o trabalho aqui em Alegrete, o progresso que a Igreja desse município já teve. Com a chegada desse novo pastor, acredito que ele será bem sucedido e a Igreja irá acolher bem o novo representante, e esse povo só tem a ganhar com esse novo pastor”, falou Jaime Agripino.

A vice-prefeita do município de Alegrete, Hermelinda Gomes, esteve participando da solenidade de posso do novo representante e deseja as boas-vindas ao pastor, afirmando que já recebeu boas referências do seu trabalho.

“Aqui os alegretenses lhe recebem de braços abertos, a sua igreja, as demais igrejas do município, o poder legislativo e executivo. Estamos disponíveis para abraçar a causa, pois fazemos referência ao povo. Precisamos a cada dia e a cada instante de muita oração, para que nossa vida seja pautada, na fé, amor, prosperidade e progresso de tudo o que diz a sagrada escritura”, afirmou a gestora.

A solenidade de posse, contou com a presença do ex-prefeito de Alegrete do Piauí, Joaquim Leal, no momento de sua fala ele frisou que em sua gestão sempre procurou abraçar a todas as igrejas do município, em especial a assembleia de Deus de missões.

“Todos os pastores que entram e saem dessa igreja, eu sempre procurei fazer um laço de amizade. Que o novo pastor seja bem-vindo, e que nós possamos também fazer uma amizade sadia” disse Joaquim Leal.

O vereador do município de Alegrete do Piauí, Erasmo Araújo, saudou a todos os presentes, e desejou as boas-vindas ao novo pastor Reginaldo Augusto e falou das atividades já realizadas. “Todos os pastores que já passaram por aqui realizaram um grande trabalho, efetivando um grupo de evangélicos ainda maiores na igreja assembleia de Deus de missões” contou o vereador.

O Pastor Reginaldo Augusto que foi empossado para conduzir a Igreja Assembleia de Deus Missões, fala sobre seu contato inicial com o povo, e diz como se sente em recebe essa nova missão em suas mãos. “Foi uma acolhida excepcional, não somente da igreja, mas da comunidade de forma geral, me acolheram muito bem. Me sinto muito feliz, para que de hoje em diante eu possa participar da comunidade, fazer parte da cidade e integrar a sociedade de Alegrete”, finalizou o pastor.

