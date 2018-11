cusado de matar cruelmente professor em Inhuma é capturado

Uma ação envolvendo as inteligências da Força Tática de Valença e Polícia Militar da Bahia na tarde desta quinta-feira (01), resultou na prisão de Robson Sobrinho da Silva.

Robson, vulgo “Bob”, foi preso em setembro pela Força Tática, juntamente com outros dois envolvidos no latrocínio que teve ampla repercussão no Piauí, o qual vitimou o professor Reginaldo Gonçalves, popularmente conhecido por “Dará” no município de Inhuma .

Um mês após a prisão, Robson Sobrinho teve concedida a liberdade provisória e fugiu da cidade, descumprindo as medidas cautelares impostas ao mesmo.

Após a expedição de um mandado de prisão preventiva pelo juiz de Inhuma, o serviço de inteligência da Força Tática de Valença iniciou os levantamentos em conjunto com a PM-BA.

Após a localização e de posse do mandado, a prisão do foragido foi executada na cidade de Serrinha no estado da Bahia

