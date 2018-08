DATA AZ: Wellington lidera com 36,96%, mas números apontam tendência de 2º turno

O Instituto Data AZ, em sua primeira pesquisa realizada para governador após o registro das candidaturas, captou uma tendência de segundo turno, configurada em empate técnico entre as intenções de votos do candidato Wellington Dias (36,96%) em sondagem estimulada e a soma das intenções de votos dos demais postulantes, que chega a 35,36%.

Com a margem de erro da pesquisa em 2,77%, a diferença entre Wellington e os demais competidores, de 1,60% permite apontar uma possibilidade de a eleição ser decidida na segunda rodada.

O nome melhor situado na pesquisa estimulada, depois do governador Wellington Dias, é o deputado estadual Dr. Pessoa (Solidariedade). Ele aparece com 18,16% das intenções de voto, seguido pelo tucano Luciano Nunes (8,40%), Elmano Férrer, (Podemos), com 4,80% e Valter Alencar, com 1,68%.

utros nomes são citados com menos de um ponto percentual: Luciane Santos (0,80%), professora Sueli (0,48%), Fabio Servo (0,40%), Maria de Lourdes Melo (0,40%) e Romualdo Sena (0,24%).

Os eleitores indecisos somam 14,24% e os que declaram votar em branco e nulo chega m a 13,44%, o que faz com que sejam 27,68% os eleitores sem um candidato a governador.

O governador lidera com folga na pesquisa espontânea

Se a pesquisa estimulada aponta uma tendência de segundo turno, na sondagem espontânea o governador Wellington Dias tem a seu favor uma enorme vantagem sobre os adversários, com 27,20% das intenções de votos.

O petista tem mais que o dobro das intenções de votos dos adversários, que somam 13,92%, sendo o melhor colocado o deputado Dr. Pessoa, com 6,40%, seguido por Luciano Nunes, com 5,12%, Elmano Férrer (1,68%), Fabio Servo e Professora Sueli (ambos com 0,24%), Valter Alencar (0,16%) e Lourdes Melo (0,08%).

Os indecisos na sondagem espontânea somam 44,96% e os que declaram voto nulo e branco atingem a 13,92%. Os eleitores sem candidato, portanto, somam 58,88%, ou seja, mais que o dobro das intenções de voto dadas a Wellington Dias.

Rejeição ao governador é 4 vezes maior que a de seus adversários

A rejeição ao governador Wellington Dias é a maior entre os candidatos a governador, chegando a ser quase cinco vezes maior que a do segundo colocado na disputa, deputado Dr. Pessoa.

Somam 24,24% os eleitores que disseram que não votariam de jeito nenhum em Wellington Dias, o que é 4,8 vezes mais que o percentual de rejeição do deputado estadual Dr. Pessoa, de 5,08%.

Elmano Férrer é o terceiro mais rejeitado, com 4,16%, seguido por Luciano Nunes (3,44%) e Lourdes Melo (2,24%).

Nenhum outro nome é citado com mais de um ponto percentual em rejeição.

Como em pesquisas anteriores e pontuais em cidades divulgadas na semana anterior pelo Instituto Data AZ, há um elevado índice de eleitores que não rejeitam nenhum dos candidatos ou não sabem nem opinam a esse respeito: 59,76%.

Governo foi mal avaliado pelos eleitores

O governo de Wellington Dias não recebeu uma boa avaliação dos eleitores. Na soma dos conceitos ruim e péssimo, ele tem 30,48% contra 28,96% dos conceitos bom e ótimo.

Fonte: Portal AZ

