DATA AZ: Wellington lidera em Picos com 37,86%

A pesquisa do Instituto Data AZ em Picos registra 44,38% de eleitores sem candidato na sondagem estimulada. Os eleitores sem candidatos são os indecisos somados aos que declaram voto nulo e branco. Na pesquisa espontânea, esse eleitor soma 73,57% dos entrevistados.

O governador Wellington Dias (PT), candidato ao quarto mandato, tem 37,86% das intenções de voto na pesquisa estimulada e 20,95% na espontânea. Segue bem distante dos adversários. Dr. Pessoa, do Solidariedade, tem 6,43% na estimulada e 1,43% na espontânea.

Luciano Nunes, do PSDB, é o terceiro na pesquisa estimulada (5,48%), trocando de lugar com pessoa na espontânea, onde é o segundo, com 3,10%.

Nenhum outro postulante ao governo do Piauí consegue mais que um ponto percentual das intenções de votos em Picos.

Em eventual segundo turno, os eleitores de Picos manteriam a vantagem observada pelo petista. Numa disputa direta com o candidato do Solidariedade, Wellington venceria Dr. Pessoa com ampla vantagem: 40,71% contra 18.81%. Mesmo assim, convém lembrar que os eleitores sem candidato, neste cenário, somariam 40,47%.

Se o segundo turno em Picos fosse entre o petista e o tucano Luciano Nunes, a vitória do governador se repetiria. O placar seria de 41,19% para Wellington Dias e 15,48% para o deputado estadual do PSDB. Os eleitores sem candidato somariam mais que as intenções de voto do petista: 43,34%.

REJEIÇÃO

Em Picos também se manteve o padrão de baixa rejeição aos candidatos a governador. O mais rejeitado foi Wellington Dias, com 13,10%, ainda assim quase dez vezes mais que Dr. Pessoa, o segundo neste indicador negativo, rejeitado por 1,42% dos entrevistados.

Luciano Nunes foi rejeitado por 0,95% e além dele nenhum outro candidato teve mais que meio ponto percentual de rejeição.

Os que não rejeitam nenhum dos candidatos somam 82,62% dos eleitores de Picos.

Lula tem dois terços das intenções de votos em Picos

Com 67,14% as intenções de voto – ou dois em três eleitores – o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) mantém o padrão de forte apoio popular nas cidades do Piauí até aqui pesquisadas pelo Instituto Data AZ.

Em Picos, o segundo colocado é o Jair Bolsonaro (PSC) com 8,81% das intenções de voto, mais de cinco pontos percentuais à frente do candidato do PDT, Ciro Gomes, que tem 3,57%, seguido por Geraldo Alckmin (PSDB), com 2,38%. Marina Silva, da Rede, tem 0,95%.

Nenhum outro candidato a presidente obteve mais que meio por cento das intenções de voto entre os eleitores de Picos, enquanto votos nulos, brancos e eleitores indecisos somaram 15,95%.

FICHA TÉCNICA PESQUISA

Número de entrevistas – 420, das quais 348 na zona urbana e 72 na zona rural.

Data da realização – 19 de agosto de 2018.

Margem de erro – 4,8% para mais ou para menos.

Realizador e contratante: Instituto Data AZ

Registro na Justiça Eleitoral – PI-03191/2018 e BR-00559/2018

