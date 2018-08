DATA AZ: Wilson Martins se destaca em 1º na corrida pelo Senado; Ciro é o segundo

Na primeira pesquisa do Instituto Data AZ em todo o Estado, após homologados os nomes de candidatos a senador, o ex-governador Wilson Martins (PSB) aparece distanciado dos demais concorrentes, liderando com 25,36%, mais de dez pontos percentuais à frente do segundo colocado, o senador Ciro Nogueira (Progressistas), que tem 14,48% das intenções de voto na sondagem estimulada.

O terceiro colocado, mas tecnicamente empatado com Ciro, é o cantor Frank Aguiar (PRB), que tem 13,20% das intenções de voto. Aguiar teve seu nome liminarmente impugnado pela Justiça Eleitoral, mas está recorrendo da decisão.

Robert Rios (DEM), com 10,08% das intenções de voto é o quarto colocado. Se considerada a margem de erro da pesquisa, de 2,77% para mais ou para menos, ele está empatado estatisticamente com Marcelo Castro (MDB), quinto colocado, que tem 9,28% das intenções de voto.

Pontuaram também na pesquisa com índice acima de um ponto percentual os candidatos Quem Quem (Avante), com 2,64% e Antônio José Lira (PSL), com 1,44%.

Outros candidatos ficaram com menos de um por cento das intenções de voto, enquanto eleitores indecisos somaram 81,52%, e brancos e nulos chegam a 36,96%.

Destaque-se que os percentuais de intenções de voto, mais brancos, nulos e indecisos somam 200% em razão de o eleitor ter direito a escolher dois candidatos a senador.

PESQUISA ESPONTÂNEA

Na pesquisa espontânea, também estão em primeiro e segundo lugar o ex-governador Wilson Martins e o senador Ciro Nogueira.

Martins aparece com 8,72% das intenções de voto, enquanto Ciro tem 4,80%. Frank Aguiar aparece em terceiro, com 2,96%, um pouco acima de Marcelo Castro, com 2,72% e Robert Rios 2.40%.

Nenhum outro nome reuniu mais que um ponto percentual em intenções de voto na sondagem espontânea, que aponta para 148,80% de indecisos e 28,40% de nulos e brancos.

Também neste caso, a soma das intenções de votos, indecisos, nulos e brancos é de 200% porque o eleitor vai votar duas vezes para senador.

Ciro tem maior certeza de voto entre candidatos com mais intenções de voto

Entre os cinco candidatos com melhor performance nas intenções de voto para senador, Ciro Nogueira é o que tem a maior certeza de voto: 58,01% dos eleitores do Progressista não trocariam seu candidato por outro.

Os eleitores que Ciro que mudariam de candidatos somam 41,44%, com 0,55% de indecisos.

Marcelo Castro é o segundo em certeza de voto entre os candidatos melhor situados na pesquisa, com 51,72% dos seus eleitores não admitindo mudar de candidato, com 47,41% podendo votar em outro nome.

Somam 49,09% os eleitores de Wilson Martins que não mudariam de candidato, contra 47,95% que admitem trocá-lo por outro nome, havendo 2,21% de indecisos.

O percentual da certeza de voto em Frank Aguiar é de 49,09%, o mesmo de Wilson Martins, com 48,48% admitindo mudança de candidato e 2,42% de indecisos.

A certeza do voto no eleitor de Robert Rios é de 50%, com 46,03% admitindo mudar de candidato.

CERTEZA ABSOLUTA

Se entre os candidatos melhor situados chega-se a ter metade dos eleitores admitindo trocar de candidato, há uma certeza absoluta de voto em candidatos com baixo desempenho na pesquisa: 100% dos eleitores que declararam votos em, Genival Oliveira (PSC), Gervásio Santos (PSTU) e Fausto Ripardo (PCB) não trocam seus candidatos.

Mas detalhe: na pesquisa somente um eleitor declarou votos em favor deles, ou que significa que se optasse por mudar de voto haveria neles uma incerteza total.

FICHA TÉCNICA DA PESQUISA

Total de entrevistas: 1.250.

Municípios pesquisados: 65 nos 12 territórios de desenvolvimento.

Margem de erro da pesquisa: 2,77% para mais ou para menos

Nível de confiança: 95%.

Data de realização: 24 a 27 de agostos de 2018.

Realizador e contratante: Instituto Data AZ

Registro na Justiça Eleitoral: PI01161/2018

Fonte: Portal AZ

