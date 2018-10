Dejetos de fossa invadem celas da Central de Flagrantes em Picos

Caixa d’água com vazamentos, problemas nos acondicionados, fossa entupida e instalações internas danificadas, esses são alguns dos problemas apontados pelo diretor regional do Sindicato dos Policiais Civis do Piauí (Sinpolpi), Joel Joaquim dos Santos, segundo ele o problema é crônico e já dura muito tempo. Joel ainda afirma que foram gastos mais de 800 mil reais na reforma, mas a unidade continua com a estrutura defasada.

“Aqui desde o início da obra que já começou sendo defasada, porque quando começaram essa obra aqui, o pátio onde é a outra parte do prédio, depois da reforma ficava na altura do piso, quando chovia inundava tudo aqui dentro, a instalação de saneamento básico interno também não despedia para rua inundava tudo aqui”, disse.

O sindicalista afirma que além da estrutura precária construída, também não ficou sendo uma delegacia de atendimento e sim um “cadeião”. Segundo ele, não suportando a demanda, a fossa voltou a inundar, e além do mau cheiro, os dejetos são levados para dentro das celas.

“Eu fiz várias denúncias na imprensa e no Ministério Público, estadual, federal, Vigilância Sanitária e Epidemiológica e tudo foi interditado, aqui e a delegacia regional, que é lá na Severo, aí foi feita uma reforma, reforma essa que não funcionou e hoje se encontra nessa situação”, pontuou.

O diretor da Sinpolpi ainda conta que na segunda-feira (02) a cozinha da delegacia estava inundada devido um cano de uma central ter quebrado, segundo ele, esses fatos e outros acabam dificultado o trabalho da polícia.

“Então a situação é inexplicável, isto é, torna impossível de se empenhar no seu trabalho, como é que se trabalha dentro de uma fossa? Como que um ser humano pode trabalhar em uma fossa, inundando tudo, com dejetos de podridão de tudo?”, questionou.

CONFIRA O ÁUDIO

https://grandepicos.com.br/wp-content/uploads/2018/10/G.J2-03.10.18-JOEL-JOAQUIM-DOS-SANTOS.mp3

Fonte: Grande Picos

