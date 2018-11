Departamento Municipal de Esportes vai promover torneio de futebol em prol do jovem Elonilson Sousa

“Galera”, como é mais conhecido, sofreu um acidente de moto no dia 03 de novembro e se encontra internado no Hospital Regional Tibério Nunes, na cidade de Floriano. De acordo com informações repassadas por familiares, o jovem já realizou uma cirurgia e no momento o seu quadro é instável.

O total arrecadado com as inscrições dos dez (times) que irão participar do torneio (R$ 1.000,00), assim como o valor arrecadado com a bilheteria e outras doações em dinheiro, será destinado família do jovem Elenilson para o custeio das suas despesas médico/hospitalares.

Em conversa com o CGNotícias, o jovem Anderson de Sá, Chefe do Departamento Municipal e organizador do torneio, fez o convite a todos para prestigiar o evento e a levar a sua contribuição para ajudar na recuperação do jovem Elenilson Sousa.

“A gente tem que ajudar quem está precisando. Ajudar alguém é sempre muito gratificante, ainda mais um cara como o Galera, um cara gente boa, que sempre fazia amizade, amigo de todos e que jogou em todos os times de Monsenhor Hipólito. Assim que ele sofreu esse acidente já pensamos em fazer esse torneio para de alguma forma poder ajudar no tratamento dele. Gostaria de agradece ao Prefeito Dr. Zenon, a Vice-Prefeita Josefina e a todos os meus parceiros que estão me ajudando na realização desse evento. Aproveito a oportunidade para convidar a todos a comparecer e prestigiar o torneio e a levar a sua contribuição para ajudar na recuperação do nosso amigo”, concluiu Anderson de Sá.

Confira a tabela de jogos do torneio:

Fonte: CG Noticias

