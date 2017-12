Deputado do Piauí corre de bandidos em Teresina e quebra o braço

O deputado estadual Aluísio Martins (PT-PI) fraturou o braço esquerdo ao fugir de uma dupla em atitude suspeita. O caso ocorreu na manhã deste sábado (16) na Rua Dirceu Oliveira, próximo à Universidade Federal do Piauí (Ufpi), na zona Leste de Teresina. O parlamentar está com o braço imobilizado e será submetido a cirurgia.

“Todos os dias faço caminhada dentro da universidade, mas como o portão estava fechado, resolvi caminhar do lado de fora. De repente, dois homens passaram em uma moto em atitude suspeita e, quando retornavam, fugi”, contou o deputado.

Para fugir do iminente assalto, Aluísio Martins pulou o muro da Ufpi . Na queda, ele fraturou o braço.

“Acabei me apoiando de mau jeito e sofri uma fratura. Estou com o braço imobilizado, me recuperando e passarei por cirurgia. Poderia ter sido pior. Agradeço todas as mensagens de carinho e força. Estou bem”, disse o deputado.

