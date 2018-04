Deputados inauguram obra em Alegrete do Piauí e assinam ordem de serviço para a construção de estádio e calçamento

Depois das atividades esportivas, alusivas a comemoração do 26º aniversário de emancipação política da cidade de Alegrete do Piauí, realizadas na última sexta-feita (27). O prefeito Márcio Alencar (PT), sua gestão e uma boa parte da população alegretense, receberam os deputados Fernando Monteiro (PRTB) e Rejane Dias (PT) no CEASA.





Uma parte da programação festiva do 26° aniversário da cidade foi custeada pelos deputados por meio de emendas parlamentares. Na ocasião a primeira dama do estado do Piauí e o deputado federal Fernando Monteiro, participaram de uma solenidade para entregar mais uma obra realizada no município e anunciar a construção de outras.





Na ocasião o prefeito de Alegrete do Piauí, Márcio Alencar agradeceu a presença dos deputados na cidade e toda a contribuição que eles já deram para o desenvolvimento do município. “Vocês já fizeram muito pela gente, e temos que ser gratos e justos com vocês, estamos recebendo a ordem de serviço para começar o nosso estádio, fico muito agradecido pela força. Vamos m0ostrar que Alegrete é uma cidade diferente e organizada, onde todos tem orgulho de morar”, expressou o prefeito.

Inicialmente os deputados prestaram conta das ações que já mandaram para Alegrete, e depois realizaram a inauguração do sistema de abastecimento de água da zona urbana da cidade, com captação de água no açude Alegrete Velho.

O açude contará com uma estação de tratamento de água, tipo dupla filtração, PRFV, vazão 7.0 L/s, incluindo base dos equipamentos, leitos de secagem, casa de química, sistema de drenagem e sistema de recirculação. A obra custou R$ 1.679.349,51 reais e os recursos para a construção foi custeado pelo Governo do Estado, através da Secretaria de Defesa Civil Estadual.









O deputado estadual Fernando Monteiro (PRTB) cumprimentou a toda a população presente e também as autoridades que estavam no momento. E destacou que as diversas obras que foram concluídas no município é fruto do esforço e trabalho do prefeito Márcio Alencar.

“Hoje Alegrete está cheio de obras e eu tenho um vínculo e afeto muito grande por este município. Lutamos para poder viabilizar essas bandas para fazer a festa aqui hoje. As obras para esse município não param, continuam a todo instante, construímos várias passagens molhadas, asfalto, mas ainda temos muito que se fazer em Alegrete, trouxe ainda a garantia de uma pavimentação de 5272 m² de calçamento e outras obras”, expôs o deputado.

Também na ocasião em conjunto, os dois deputados assinaram uma ordem de serviço da construção de um estádio de futebol para a cidade. A obra prevê um espaço completo no estádio, com estrutura de gramado, vestiário, iluminação, muro, arquibancadas dentre outras instalações. O local da construção será no Bairro Maravilha, onde hoje se encontra o campo ‘O Xerenhão’.

Além do estádio, Rejane Dias e Fernando Monteiro assinaram ordens de autorização para a construção de 5.000 metros de calçamento e a autorização do início das obras para construção de um canal de saneamento básico que corta o centro do município de Alegrete do Piauí.

A deputada federal Rejane Dias (PT), falou sobre a obra que foi entregue na cidade, a estação de tratamento de água, e sobre as diversas emendas parlamentares que proporcionou para o município, como também o melhoramento das escolas de Alegrete com infraestrutura e equipamentos e a construção do novo estádio.

“A cidade está muito bela, ajudamos com obras de abastecimento de água, com asfalto e agora viabilizamos a construção de um estádio de futebol, anunciamos agora essa ordem de serviço. Estamos vivendo momentos difíceis na economia do país mas eu juntamente com o governo estadual não medi esforços para trazer obras para essa cidade”, contou Rejane Dias.

Juntamente com o prefeito Márcio Alencar e toda sua gestão municipal, estiveram presentes além da deputada federal Rejane Dia e o deputado estadual Fernando Monteiro, os secretários de estado o Mauro Eduardo da SEID, Daniel Oliveira Secretário de Estado da Justiça do Piauí e Raimundo Coelho que é Secretário de Defesa Civil do Estado do Piauí, também estiveram presentes na solenidade.

