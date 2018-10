Derrotado no Brasil, Haddad vence no Piauí com 77,03% dos votos

Derrotado no Brasil pelo candidato do PSL à Presidência da República, Jair Bolsonaro, o candidato do PT à Presidência da República, Fernando Haddad, venceu as eleições no Piauí com 77,03%, o maior índice do Brasil.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostrou que no Piauí, Fernando Haddad obteve 1.410.395 votos, o que representa 77,03% do total dos votos válidos.

Jair Bolsonaro obteve no Piauí 420.510, 22,97% dos votos válidos.

No Piauí, 2.370.422 estavam aptos a votar e compareceram 1.938.263 eleitores, 82,14%.

A abstenção ficou em 17,86%, representando 421.316 eleitores que não foram votar.

Os votos brancos ficaram em 20.825 (1,07% do total) e os nulos 86.533, 4,46%.

Os votos válidos totalizaram 1.830.905, significando 94,46% de todos os votos.

