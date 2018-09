Detran de Picos não tem telefone para atender o público

Quem tentou ligar para a agência da Departamento Estadual Trânsito (DETRAN-PI), em Picos, não teve sucesso. Isso porque o telefone local está sem funcionar há um mês.

De acordo com o coordenador do órgão, Lindon Johnson, esse não é o único problema do local.

“Não sabemos o que aconteceu, já procuramos o nosso coordenador, mas ele também não sabe qual o problema. Estamos nos virando com os nossos telefones pessoais. No setor de habilitação temos uma funcionária que adoeceu e não retornou até agora, sua ausência já foi comunicada à sede em Teresina. Nossas máquinas também estão com problemas”, explicou Lindon Johnson.

Com número de servidores insuficiente, o local também sofre com problemas elétricos. As constantes quedas de energia não estão sendo suportadas pelo gerador e alguns aparelhos eletrônicos estão sendo danificados. Como um dos computadores da sala de provas teóricas.

Com o problema só estão sendo agendadas duas provas por horário. “Donos de autoescolas de Picos e região já nos procuraram. Os cinco horários estão sendo atendidos. Aqui somos apenas uma coordenação, a sede já sabe de nossas dificuldades, esperamos apenas as soluções”, concluiu o coordenador.

Picos 40Graus

