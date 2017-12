Diretora de escola no PI sofre socos e puxões de aluna ao cobrar fardamento

A diretora da Unidade Escolar Firmina Sobreira, na zona Norte de Teresina, Marilena Maria Teixeira Silva, foi gravemente agredida por uma aluna de 16 anos. A estudante cursa o 8º ano e teria se irritado porque a direção da escola cobrou que ela não viesse mais de calça jeans e usasse o fardamento completo.

Bastante abalada, a diretora teve um ferimento na testa, sofreu puxões de cabelos, socos e quase teve um brinco arrancado da orelha.

“Ela me bateu muito, me chamou de vagabunda. Se tivesse armada teria me matado. Tô com muito medo”, Maria Marilena Teixeira.

A agressão ocorreu por volta de 9h, desta quarta-feira (06). Uma professora de Matemática socorreu a diretora após ouvir os gritos de socorro.

Um vídeo gravado por alunos mostra a aluna xingando a diretora.

A estudante suspeita da agressão foi encaminhada para a secretaria da escola. Equipes da Seduc e Polícia Militar estão no local e avaliam qual encaminhamento será dado ao caso.

Os pais da adolescente foram chamados. Há algum tempo, os responsáveis pela garota apresentaram um laudo médico atesta do que ela sofreria de depressão.

A diretora ainda chora muito ao relembrar das agressões e de que foi ameaçada de morte. Mesmo diante da gravidade do caso, Marilena diz que “jamais vai deixar de acreditar na Educação”.

“Tenho 20 anos de magistério e há cinco sou diretora desta escola. Não sei ainda o que vou fazer. Mesmo assim, acredito que a Educação salva”, disse em lágrimas a diretora.

Um gerente regional de Educação informou que o caso está sendo acompanhado por psicólogos e assistentes sociais. O resultado da apuração será enviado ao Conselho Escolar para dar encaminhamento a garota. Ele reforça que a adolescente tem um laudo que atesta a depressão e é necessário saber se ela estava sendo devidamente acompanhada.

Essa é a terceiro caso em menos de uma semana, em que educadores são agredidos em escolas de Teresina. Na sexta-feira, um professor foi esfaqueado por repreender uma aluna que estava colando. Na segunda-feira, outro docente sofreu coronhadas de bandidos durante um assalto dentro da sala de aula.

